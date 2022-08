Monetäre Situation:





Marktentwicklungen

Die Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte bewegten sich nach den deutlichen Kurskorrekturen im Juni zu Beginn des Monats seitwärts. Gegen Mitte des Monats folgten die Märkte der „Bad News are Good News“-Philosophie und reagierten positiv auf schwache Wirtschaftsdaten unter der Annahme, dass gestiegene Rezessionssorgen sowohl die zukünftige Inflationsentwicklung als auch die Zentralbankpolitik positiv beeinflussen würden. Kurze Erholungsphasen sind nach deutlichen Kurskorrekturen nicht selten und müssen in den nächsten Monaten durch fallende Inflationszahlen bestätigt werden. In Summe konnten globale Aktien im Schnitt um circa 6%, globale Anleihen um circa 3,7% zulegen. Die stärkte Performance zeigten die diesjährigen „Underperformer“ S&P 500 mit 9,2%, gefolgt vom EURO STOXX 50 mit 7,4%. Emerging Markets schlossen als einziger Market den Monat leicht negativ ab. Der Euro-Bund Future mit 6% wies die beste Performance im Juli auf, und das in einem Monat mit der ersten Zinserhöhung nach über 10 Jahren und einem Anstieg der Inflationsrate auf Rekordniveau. Der geringste Rückgang 10-jähriger Zinsen fand in den USA statt und folglich lieferten US Treasuries mit 2,2% im regionalen Vergleich die schwächste Performance ab. Edel- und Industriemetalle schlossen den Monat etwa unverändert ab, während Energiepreise um 10% stiegen.