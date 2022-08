BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das zu Bertelsmann gehörende Musikunternehmen BMG will mit dem Zukauf eines großen Labels sein Standbein in der Schlagerwelt vergrößern. Bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Marianne Rosenberg, Thomas Anders und Florian Silbereisen, Die Amigos, Ross Antony oder Giovanni Zarrella stehen bei dem 2012 gegründeten Label Telamo unter Vertrag. BMG will dieses von den Gründern und Gesellschaftern kaufen, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Ein Kaufpreis für das unabhängige Label mit Sitz in Berlin und München, das als Marktführer im Bereich Schlager bezeichnet wurde, wurde nicht genannt. Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt, dass die Wettbewerbsprüfer Ja sagen./rin/DP/ngu