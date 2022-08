BIOFACH 2022 - Aussteller italienischer Bio-Spitzenprodukte trugen zum Erfolg der Summer Edition der Bio-Messe bei (VIDEO)

Berlin (ots) - Über 24.000 Besucher aus insgesamt 137 Ländern konnten am

Gemeinschaftstand der ITA - Italian Trade Agency die Vielfalt des italienischen

Biosektors näher kennenlernen.



60 italienische Aussteller aus ganz Italien konnten ihre Spitzenprodukte auf dem

ITA-Gemeinschaftsstand zur einmaligen Summer Edition der BIOFACH präsentieren.

Ihr Angebot beinhaltete erlesene Olivenöle und Aceto Balsamico, frische und

getrocknete Nudeln, Kaffee, Backwaren, Trüffel, Pasta-Saucen und

Tomatenprodukte, Weine sowie regionale Köstlichkeiten aus biologischem Anbau.





"Mit einem Exportvolumen von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 befindet sichItalien auf dem ersten Platz unter den Exportländern von Bioprodukten in Europaund auf dem zweiten Platz weltweit nach den USA", erklärte Francesco Alfonsi,Direktor des Berliner Büros der Italian Trade Agency (ITA), hinsichtlich deritalienischen Präsenz auf der BIOFACH 2022. "Die Stimmung in den Hallen warbeeindruckend und alle unsere 60 Aussteller haben sich sehr glücklich geschätzt,ihre Geschäftspartner wieder persönlich zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen.Aufgrund des hohen Stellenwerts des Biosektors in Italien, bleibt für uns dieBIOFACH als Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel eine unabdingbare Plattform fürden persönlichen Austausch und das Networking".Trotz der derzeit unsicheren globalen Wirtschaftslage hat Brüssel das Paket derInitiative "Green Deal" bestätigt. Sie betrachtet die Entwicklung desökologischen Landbaus unter der Zielsetzung, bis 2030 25 % der europäischenFläche ökologisch zu bewirtschaften, als einen der Eckpfeiler des grünenÜbergangs in der Landwirtschaft. Inzwischen hat Italien nach langem Prozess einnationales Gesetz über den ökologischen Landbau verabschiedet und dem Sektor inder Programmplanung 2023-2027 der neuen GAP beträchtliche Mittel zugewiesen.Laut den Daten vom Sinab (Nationales Informationssystem für ökologischenLandbau) hat die italienische ökologische Anbaufläche um 4,4 % zugenommen undEnde 2021 die Marke von fast 2,2 Millionen Hektar geknackt. Wenn dieseWachstumsrate in den kommenden Jahren anhält, könnte im Jahr 2027, dem letztenJahr der GAP 2023-2027, ein Wert von 2,7 Mio. Hektar und im Jahr 2030 von 3 Mio.Hektar erreicht werden. Dieser liegt der Vorgabe von 25 % ökologischerAnbaufläche nahe, welche bis zum Ende des Jahrzehnts erreicht werden soll.Bei den zertifizierten Bio-Betrieben wird, dank 4.413 Neuzugängen imZertifizierungssystem, ein Zuwachs von mehr als 5 % im Vergleich zu 2020geschätzt, wodurch sich die Gesamtzahl der Bio-Erzeuger, -Aufbereiter und-Importeure auf 86.144 erhöht. Ein Beweis für die große Dynamik innerhalb desSektors, trotz der vielen Unwägbarkeiten durch die Pandemie.Über Italian Trade Agency (ICE/ITA): Die Italian Trade Agency (ITA) hat zurAufgabe die wirtschaftlichen und kommerziellen Beziehungen mit dem Ausland zuentwickeln und zu fördern, die Vermarktung von Gütern und Dienstleistungen aufinternationalen Märkten zu unterstützen und außerdem weltweit das Image des"Made in Italy" und Italien als Ziel für ausländische Investitionen zu promoten.Zur Förderung der italienischen Agrar- und Lebensmittelbranche führt die ItalianTrade Agency weltweit zahlreiche Initiativen durch, darunter Messebeteiligungen,Präsentationen und bilaterale Workshops. In Deutschland organisiert das BerlinerBüro Promotionsveranstaltungen mit italienischen Regionen, Provinzen,Handelskammern, Herstellerverbänden und privaten Unternehmen sowie dieitalienischen Gemeinschaftsbeteiligungen auf den internationalen Messen FruitLogistica, Biofach, Prowein und Anuga. ICE online: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ice.it%2F&data=04%7C01%7Cl.bruzzone%40barabino.de%7C149c663d082740de453a08d97dcc2d82%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C637679138153223263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wVAYrhcc4mshQVHmZ%2B%2FaO0ne9FWBiBy%2BR0miGX98m0w%3D&reserved=0Den gesamten Katalog der Aussteller können Sie unter diesem Link(https://www.ice.it/en/markets/germany/italy-biofach-2022) herunterladen.Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.Pressekontakt:Kontakt für die Presse: Barabino & P. DeutschlandLorenzo Magrimailto:l.magri@barabino.deMaria Teresa Tabarellimailto:m.tabarelli@barabino.deTel. +49 30 6640 4060Kontakt für das Event: ITA - Italian Trade AgencyTeam Foodmailto:food.berlin@ice.itTel: +49 30 884 403 0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119405/5288408OTS: Italian Trade Agency