Digitalisierung: Vor diesen Herausforderungen steht die Finanzbranche

Der Finanzdienstleistungsbereich befindet sich inmitten der digitalen Transformation. Wer mit der Entwicklung Schritt hält, kann erheblich profitieren. Um dies zu gewährleisten, müssen jedoch mehrere große Herausforderungen gleichzeitig bewältigt werden. Auf welche Bereiche Branchenvertreter jetzt den Fokus legen sollten, verrät ein Experte für die Digitalisierung des Finanzsektors.

Digitalisierung sollte ganzheitlich gedacht werden

Die Finanzbranche befindet sich im Umbruch. Neue Wettbewerber treten auf den Plan und verändern die Spielregeln des Marktes. Gleichzeitig wandeln sich die Kundenanforderungen - weg von klassischen Bank- und Versicherungsprodukten, hin zu flexiblen, personalisierbaren und digitalen Lösungen. Erschwerend kommt ein enormer Kostendruck hinzu. Begegnen lässt sich dieses Szenario durch die Digitalisierung der Organisation, der Geschäftsprozesse, der Geschäftsmodelle sowie der einzelnen Produkte und Services.

Welche Voraussetzung erfüllt sein müssen, um dies zu realisieren, weiß Jörn Halbauer. Er ist Gründer und CEO von birkle IT AG. Mit seinem IT-Unternehmen unterstützt er DAX-Konzerne ebenso wie Mittelständler dabei, ihre Digitalisierung voranzutreiben. Ein Branchenschwerpunkt ist hierbei - das Versicherungs- und Finanzwesen. „Die Finanzbranche und die Akteure benötigen eine digitale Agenda sowie eine anpassungsfähige Strategie“, sagt Halbauer. Dabei sei es wichtig, das passende Gleichgewicht zwischen dem vorhandenen Geschäftsmodell und neuen Formen des Geschäftsmodells zu finden.

Bild: Jörn Halbauer, CEO and Founder birkle IT AG, Bildquelle: birkle IT AG

Je höher der Digitalisierungsgrad, desto größer ist auch die Angriffsfläche für Cyber-Kriminelle. Entsprechend empfiehlt Jörn Halbauer, die IT-Sicherheit ins Bewusstsein aller Beteiligten zu rücken und während des gesamten Digitalisierungsprozesses priorisiert zu behandeln. Dabei sei es notwendig, vorhandene IT-Infrastrukturen bei Bedarf zu modernisieren, um die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten.

Eine erfolgreiche Digitalisierung erfordert nicht nur geeignete Technologien, sondern auch einen Kulturwandel. Daher solle jedes Unternehmen bereit sein, ein geeignetes Change Management zu implementieren, die neuen Spielregeln zu erlernen und den Wandel aktiv mitzugestalten. „Das ist entscheidend, um auf einem digitalen Finanzmarkt mithalten zu können“, betont Halbauer.

Fachkräftemangel bremst die Digitalisierung im Jahr 2022

Die Digitalisierung der Finanzbranche könnte durchaus schon weiter fortgeschritten sein, gäbe es nicht einen eklatanten Mangel an den erforderlichen Fachkräften. Branchenübergreifend stieg- die Zahl freier IT-Stellen im Jahr 2021 hierzulande auf 96.000. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Entwicklung spitzt sich immer weiter zu und stellt mittlerweile eine reale Bedrohung für Deutschlands große Transformationsaufgaben dar. Jörn Halbauer fordert daher mehr Engagement der Politik: „Unser Wunsch ist, dass das Thema „digitale Bildung und Weiterbildung“ ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Bundesregierung gelistet wird.“ In seinem Unternehmen setzt der Digitalisierungsexperte im Kontext des Fachkräftemangels auf „Bestshoring“, einem Mix aus Vor-Ort-Präsenz in Deutschland und einem innovativen Nearshoring-Hub im Baltikum - einer Region, die mittlerweile für ihre Vorreiterrolle in Gesellschaft und Staat bekannt ist.