Berlin (ots) - "Heute blicken wir im deutschen Groß- und Außenhandel mit Sorgeauf die Entwicklungen im Pazifik. Bei den aktuellen geopolitischenInstabilitäten halten wir es für zielführender, auf Provokationen zu verzichten.Wir brauchen keine weitere Eskalation des Konflikts und Verschlechterung derWirtschaftsbeziehungen unserer zwei größten Handelspartner, den USA und China",sagt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin.Die heute vom statistischen Bundesamt veröffentlichen Außenhandelszahleninterpretiert Jandura wie folgt: "Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, dasie durch die Euroschwäche und den Preisanstieg verzerrt sind. Die im Handel mitChina schwächeren Importzahlen verdeutlichen, dass bei einem Festhalten derchinesischen Regierung an der Null-Covid-Strategie auch mittelfristig nicht miteiner Entspannung der Lieferbeziehung zu rechnen ist. Solange unvorhersehbarkomplette Städte in den Lockdown versetzt werden, bleibt das Risiko, dass ganzeWirtschaftssektoren lahmgelegt werden. Die strikte Corona-Politik belastet diegesamte chinesische Volkswirtschaft weiterhin sehr stark und damit auch diebilateralen Wirtschaftsbeziehungen.""Der Export wird nach wie vor vom transatlantischen Handel getragen. Insgesamtkann man feststellen, dass Groß- und Außenhandel bislang stabil durch die Krisenkommen. Dort, wo Unternehmen noch von gefüllten Auftragsbüchern profitieren,blicken sie aber dennoch sorgenvoll in den Herbst. Mit immens gestiegenenEnergiekosten und ungewissen Gas- und Öllieferungen wird es nicht besser. Umsowichtiger ist es, den Freihandel mit unseren Wertepartnern zügig auszubauen undzu modernisieren. Handelsabkommen wie CETA, mit den Mercosur-Staaten, Neuseelandsowie den Verhandlungen zwischen der EU und Australien sind ein entscheidenderSchritt, die deutschen Lieferketten resilienter auszugestalten. Genauso wichtigist es, weitere Abkommen abzuschließen", so Jandura weiter.