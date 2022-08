AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat wegen höherer Kosten für Material, Marketing und Vertrieb im ersten Halbjahr trotz eines steigenden Umsatzes weniger verdient. Der Gewinn vor Steuern ging um 29 Prozent auf knapp 15 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Ahrensburg mitteilte. Der Umsatz legte um 14 Prozent auf knapp 131 Millionen Euro zu. Die Marge gemessen am Vorsteuergewinn ging dementsprechend auf 11,3 (Vorjahr 18,1) Prozent zurück.

Die ersten sechs Monate habe der Konzern mit einem Umsatzrekord entlang seiner Wachstumsprognose abgeschlossen. "Trotz sinkender Auftragseingänge, Lockdown-bedingter Nachfragerisiken in China und sich eintrübender Konjunktur blickt das Management grundsätzlich optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf", hieß es am Mittwoch. Der hohe Auftragsbestand von rund 145 Millionen Euro führe zu einer starken Nachfragesituation in den kommenden Quartalen. Der Umsatz in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres hänge im Wesentlichen von der Liefersituation kritischer Halbleiterkomponenten ab.