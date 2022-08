FREE NOW integriert E-Bikes von TIER in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) - FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, erweitert sein

Mobilitätsangebot in Hamburg um E-Bikes von TIER. Zum Start stehen Nutzerinnen

und Nutzern somit ab sofort insgesamt 700 Pedelecs des Berliner Unternehmens für

Mikromobilitätslösungen zur Verfügung. Die Flotte soll schrittweise auf bis zu

1.500 Fahrzeuge erhöht werden. Hamburg ist neben Berlin, München, Düsseldorf und

Köln jetzt die nächste deutsche Großstadt, in der FREE NOW seine auf der

Plattform verfügbaren Mobilitätsoptionen um E-Bikes erweitert. Das Unternehmen

baut auch im laufenden Jahr seine Partnerschaften mit den führenden Mobility

Playern der Branche weiter aus. Inzwischen können FREE NOW User über

Deutschlands Grenzen hinaus europaweit zudem auf mehr als 250.000 Fahrzeuge

zugreifen und so die gesamte Bandbreite der lokal verfügbaren

On-Demand-Mobilität nutzen.



Seit 2020 bietet FREE NOW über Kooperationen mit mehreren Anbietern in immer

mehr deutschen Städten eine stetig wachsende Anzahl von E-Bikes über die eigene

Plattform. Dass diese Form der Fortbewegung immer beliebter wird, belegt auch

eine aktuelle Auswertung eigener Daten. Auf Monatssicht hat sich so zum Beispiel

die Anzahl an E-Bike Touren, die seit Jahresanfang über FREE NOW in Deutschland

vermittelt worden sind, teilweise mehr als verfünffacht. User nutzen das E-Bike

hierzulande im Übrigen in Berlin mit durchschnittlich 17 Minuten pro Trip am

längsten. Reutlingen kommt hingegen auf eine Gesamtdauer von 12 Minuten.

Berlinerinnen und Berliner unternehmen im europäischen Vergleich zudem die

meisten E-Bike Touren, Londonerinnen und Londoner nutzen den Service dagegen

insgesamt am längsten. Städteübergreifend nutzen FREE NOW User in Deutschland

das E-Bike im Schnitt etwas mehr als 15 Minuten.