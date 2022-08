Cardiol Therapeutics nimmt ersten Patienten in die klinische Phase-II-Studie ARCHER zur Beurteilung von CardiolRx bei der akuten Myokarditis auf

Oakville, Ontario – 3. August 2022 – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das auf die Erforschung und die klinische Entwicklung von Cannabidiol als antiinflammatorisches und antifibrotisches Therapeutikum zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen („HKE“) spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass der erste Patient in die ARCHER-Studie des Unternehmens aufgenommen wurde. Dabei handelt es sich um eine multizentrische, internationale, doppelblinde, randomisierte und plazebokontrollierte Phase-II-Studie, mit der die Sicherheit und Verträglichkeit von CardiolRx sowie dessen Auswirkungen auf die Regeneration des Herzmuskels bei Patienten mit akuter Myokarditis untersucht werden soll. CardiolRx ist eine pharmazeutisch hergestellte orale Cannabidiol-Formulierung, die derzeit für die Behandlung von akuten und chronischen Entzündungen in Verbindung mit Herzerkrankungen entwickelt wird.

Dennis McNamara, MD, MS, seines Zeichens Professor für Medizin an der University of Pittsburgh, Leiter des Center for Heart Failure Research am University of Pittsburgh Medical Center und Vorsitzender des Studienlenkungsausschusses, erklärt: „Wir vermuten schon lange, dass wir uns auf die Reaktion des Körpers auf Verletzungen konzentrieren müssen, um den Behandlungserfolg bei einer Myokarditis zu verbessern. Angesichts seiner Auswirkungen auf diese Entzündungsmechanismen glauben wir, dass Cannabidiol das Potenzial hat, Patienten mit dieser Erkrankung wirklich zu helfen. Ich freue mich, dass dieser wichtige Meilenstein nun erreicht wurde und die ARCHER-Studie, mit der das therapeutische Potenzial von CardiolRx bei der Myokarditis untersucht werden soll, formell eingeleitet werden konnte.“

ARCHER wurde bereits in mehreren Rechtsstaaten von den einschlägigen Behörden zugelassen und hat unter anderem auch die IND-Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA erhalten. In die Studie sollen 100 Patienten aus den großen Herzzentren in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Israel aufgenommen werden. Zu den primären Endpunkten der Studie, die nach einer zwölfwöchigen Doppelblindtherapie ausgewertet werden, zählen als Messwerte des bildgebenden Verfahrens der kardialen Magnetresonanztomographie die Funktion des linken Ventrikels (Auswurffraktion und longitudinale Dehnung) sowie ein Myokardödem/eine Fibrose (extrazelluläres Volumen). Jeder dieser primären Endpunkte lässt nachweislich eine Langzeitprognose bei Patienten mit akuter Myokarditis zu.