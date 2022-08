10.000 RMB! Ausschreibung für Kurzvideos - "Meine Guangdong-Geschichte" ruft zu weltweiten Einsendungen auf

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Mit Ihren Videos über Guangdong können Sie

tolle Geldpreise gewinnen, bis zu 10.000 RMB. Kommen Sie und nehmen Sie an der

Veranstaltung "My Guangdong Story", der Ausschreibung für Kurzvideos teil.



Die von der Nanfang Media Group ausgerichtete Veranstaltung steht allen Teams

und Einzelpersonen weltweit vom 2. August bis zum 15. Oktober offen und wird im

November dieses Jahres durch eine Offline-Veranstaltung ergänzt.





Die Teilnehmenden müssen lediglich ein Video erstellen, in dem sie ihreeinzigartigen Geschichten über Guangdong, eine der größten WirtschaftsmetropolenChinas und das Zentrum der Lingnan-Kultur, erzählen. Ihr Leben und Ihre Karrierein Guangdong, ein Happen der lokalen Kultur, eine einmalige Reise hierher...Alle sind herzlich willkommen!Wie Sie teilnehmen können: Gehen Sie auf die offizielle Webseite derVeranstaltung auf der Homepage von Newsgd.com ( http://www.newsgd.com/mygdstory), und reichen Sie Ihre Beiträge ein.ZeitEinreichung: Vom 2. August bis 15. Oktober 2022Online-Abstimmung: Von Ende August bis Ende Oktober 2022Offline-Veranstaltung: November 2022Während der Veranstaltung werden alle Beiträge, die dem Thema entsprechen, aufder offiziellen Webseite angezeigt. Einige ausgewählte Werke werden aufverschiedenen Plattformen gezeigt, darunter Southcn.com, Yuexuexi App, neueMedienplattformen der Nanfang Media Group, Xuexi Qiangguo's Guangdong Channel;LED-Displays im Freien und in den U-Bahnen und Bussen auf den Websites und denSocial Media Plattformen von Guangdong. Preisgekrönte Videos werden während derOffline-Veranstaltung im November an den Wahrzeichen von Guangzhou ausgestellt.AnforderungenEin Video von maximal sechs Minuten Dauer zum Thema "Meine Guangdong-Geschichte"in den Formaten MP4, FLV, MOV oder anderen, das Guangdong in Ihren Augen zeigt.Es gibt keine Beschränkung für die Sprache des Videos. Wenn es Dialoge odergesprochene Texte gibt, fügen Sie bitte Untertitel in Chinesisch oder Englischhinzu.Die Arbeit sollte keine kommerzielle Werbung beinhalten, und eine Beschreibungvon maximal 150 Wörtern ist erforderlich.Bei den Beiträgen muss es sich um Originalvideos handeln, die in jeder Formvorliegen können, z. B. Interviews oder Mikrodokumentationen.PreiseAuszeichnung für herausragendes Video: 10.000 RMB pro Gewinner, insgesamt 10Gewinner (vor Steuern)Nominierung als herausragendes Video: 5.000 RMB pro Gewinner, insgesamt 20Gewinner (vor Steuern)Auszeichnung als beliebtes Video : 2.000 RMB pro Gewinner, insgesamt 20 Gewinner(vor Steuern)Alle Einzelheiten zur Veranstaltung, einschließlich des Veranstaltungsprogramms,des Teilnahmeleitfadens und der Copyright-Anforderungen, finden Sie auf deroffiziellen Webseite.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1870639/video_1.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870637/image_1.jpgPressekontakt:Jasmin,1178564152@qq.com,+86-13533088218Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132564/5288458OTS: Nanfang Media Group