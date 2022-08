Hut 8 unterzeichnet Partnerschaft mit Foundry

TORONTO, 3. August 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere des Digital Asset Mining in Nordamerika und Anbieter von Infrastruktur für Hochleistungs-Computing ist eine Partnerschaft mit Foundry Digital LLC („Foundry"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Digital Currency Group Inc. („DCG"), die sich auf die Infrastruktur für Digital Assets konzentriert, eingegangen. Dieser Deal markiert Hut 8s ersten bedeutenden Zugewinn in der Blockchain-Branche für sein Hochleistungs-Computing-Geschäft.

Hut 8 wird zunächst mehrere Geschäftsbereiche von Foundry im Rechenzentrum des Unternehmens in Mississauga, Ontario, unterstützen und plant in das Rechenzentrum in Kelowna, British Columbia zu expandieren, um die Infrastruktur in ganz Kanada zu unterstützen. Foundry arbeitet mit der nordamerikanischen digitalen Währungsmining- und Staking-Industrie zusammen und bringt institutionelles Know-how, Kapital und Marktinformationen mit, um den Aufbau einer dezentralisierten Infrastruktur zu fördern.

„Wir freuen uns, Foundry, das wir schon lange über seinen Digital Asset Mining-Pool unterstützt haben, in unserem hochleistungsfähigen Rechenzentrum in Mississauga, Ontario, willkommen zu heißen", meinte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Foundry ist ein führendes Unternehmen in der Digital Asset-Branche und wir freuen uns darauf, sein weiteres Wachstum mit modernster Infrastruktur zu ermöglichen."

„Hut 8 ist seit 2020 ein zuverlässiger Partner von Foundry", meinte Dan Magnuszewski, CTO von Foundry. „Als Bitcoin-Branchenveteranen mit Erfahrung in der Infrastruktur von Rechenzentren kennt Hut 8 unsere Branche sehr gut und ist daher ein idealer Partner für unsere Infrastruktur-Dienstleistungen."

Über Foundry Digital LLC

Foundry Digital LLC, eine Tochtergesellschaft von DCG, wurde mit dem Ziel gegründet, der institutionellen Nachfrage nach verbessertem Kapitalzugang sowie mehr Markteffizienz und Transparenz innerhalb der Digital Asset Mining- und Staking-Branche besser gerecht zu werden. Foundry hat seinen Hauptsitz in Rochester, NY, und nutzt seine institutionelle Expertise, sein Kapital und seine Marktinformationen, um Teilnehmer innerhalb des Krypto-Ökosystems zu unterstützen, indem es die erforderlichen Tools für den Aufbau einer dezentralisierten Infrastruktur der Zukunft bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie auf foundrydigital.com.