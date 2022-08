Elbe Weser Real Estate Mit Immobilien und Finanzoptimierung zur sicheren Altersvorsorge (FOTO)

Gnarrenburg (ots) - Pascal Steingröver und Kevin Willaschek sind die Gründer und

Geschäftsführer der Elbe Weser Real Estate und betreiben außerdem, gemeinsam mit

dem Finanzexperten Benedikt Schmitt, die Elbe Weser Finanzberatung. Bei ihnen

erhalten die Kunden optimale Unterstützung bei der Optimierung ihrer

Finanzanlagen und der Investition in Immobilien.



Gerade in einer Zeit der Unbeständigkeit und unsicheren wirtschaftlichen

Entwicklungen, wie wir sie aktuell erleben, wächst bei den meisten Menschen der

Wunsch nach privater Vorsorge und Anlagen, die eine sichere Zukunft versprechen.

Ein Eigenheim und dazu am besten noch ein Mietobjekt zu besitzen, ist eine

sichere Altersvorsorge und der Traum von vielen. In der aktuell schwierigen

Situation am Immobilienmarkt, mit hohen Kaufpreisen, steigenden Zinsen und

geringem Angebot, ist es für den Laien jedoch schier unmöglich, eine lukrative

Anlage zu finden, die hält, was sie verspricht. Pascal Steingröver und Kevin

Willaschek haben es sich zur Aufgabe gemacht, die für ihre individuellen

Umstände ihrer Kunden passende Immobilie zu finden und runden ihr Angebot mit

einer vollumfänglichen Finanzberatung ab.