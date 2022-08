Verletzte nach Explosion bei Chemiefabrik in Frankreich

BERGERAC (dpa-AFX) - Bei einer Explosion und einem Brand an einer Chemiefabrik in Südwestfrankreich sind am Mittwochnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Rathaus der Stadt Bergerac. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, sieben Verletzte würden betreut. Französischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Fabrik um einen Hersteller von Zellulosenitrat. Dies wird unter anderem für Schießpulver und Sprengstoff verwendet.

