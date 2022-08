Velocity Global setzt seine rasche Expansion mit Eröffnungen in Luxemburg und der Slowakei fort (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

DENVER, Colorado (ots) - Länder kennzeichnen jüngste Expansion in derEMEA-RegionVelocit Global, der führendeAnbieter globaler Talentlösungen, kündigte heute die Erweiterung seinerGeschäftstätigkeiten in Luxemburg und der Slowakei an. Damit setzt dasUnternehmen in der Region seinen Aufbau einer erstklassigen Infrastruktur fürArbeitgeber fort, die auf der Suche nach den weltweit besten Arbeitskräftensind. "Luxemburg bietet bereits eine Vielzahl von Fachkräften in den BereichenIT, Buchhaltung und in anderen Branchen, in denen Fernarbeit möglich ist", soLaura Isaza, Vizepräsidentin für internationale PEO-Wachstumsstrategie beiVelocity Global. "Und in der Slowakei können Arbeitgeber auf einen einzigartigenTalentpool zugreifen, der auf einer Kultur der Selbständigkeit und desUnternehmergeistes beruht, was für Unternehmen perfekt ist, die Fernmitarbeitereinstellen." Beide Länder bieten Unternehmen enorme Möglichkeiten, die auf derSuche nach Spitzentalenten sind. Luxemburg liegt auf Platz 3 der weltweitenTalentranglist und wurde 2019 von U.S. Newsand World Report als "am offensten für Geschäfte "eingestuft. Die Slowakei verfügt über eine beeindruckendeInnovationsgemeinschaft in mehreren wachstumsstarken Sektoren, darunter Fintech, Greentech und Mobilität.