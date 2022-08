RASSISMUSERFAHRUNGEN IN VERBINDUNG MIT SCHLECHTEM GEDÄCHTNIS UND ZUNEHMENDEM KOGNITIVEN VERFALL

Seite 2 ► Seite 1 von 5

San Diego (ots/PRNewswire) - Erfahrungen mit strukturellem, zwischenmenschlichemund institutionellem Rassismus werden mit schlechteren Gedächtniswerten undschlechteren kognitiven Fähigkeiten in der Lebensmitte und im Alter inVerbindung gebracht, insbesondere bei schwarzen Menschen. Dies geht aus Studienhervor, die heute auf der Alzheimer's Association International Conference (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3608630-1&h=1261584300&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3608630-1%26h%3D3801775295%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%26a%3DAlzheimer%2527s%2BAssociation%2BInternational%2BConference&a=Alzheimer%27s+Association+International+Conference) ® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3608630-1&h=3266085088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3608630-1%26h%3D1951167435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%26a%3D%25C2%25AE&a=%C2%AE) https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3608630-1&h=2681639317&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3608630-1%26h%3D2628441830%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%26a%3D%25C2%25A0(AAIC&a=%C2%A0(AAIC ® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3608630-1&h=3266085088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3608630-1%26h%3D1951167435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%26a%3D%25C2%25AE&a=%C2%AE) ) 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3608630-1&h=2249648011&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3608630-1%26h%3D3081356531%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%26a%3D)%2B2022&a=)+2022) in San Diego vorgestellt wurden, sowie virtuel.Zu den wichtigsten Ergebnissen, die auf der AAIC 2022 vorgestellt werden,gehören:- In einer Studie mit fast 1.000 in einer Gemeinde lebenden Erwachsenenmittleren Alters (55 % Latinos; 23 % Schwarze; 19 % Weiße) wurde dieExposition gegenüber zwischenmenschlichem und institutionellem Rassismus mitniedrigeren Gedächtniswerten in Verbindung gebracht, wobei diese Assoziationenvor allem bei schwarzen Personen auftraten. Erfahrungen mit strukturellemRassismus wurden bei allen in die Studie einbezogenen rassischen undethnischen Gruppen mit einem schlechteren episodischen Gedächtnis inVerbindung gebracht.- In einer Studie mit 445 asiatischen, schwarzen, lateinamerikanischen, weißenund gemischtrassigen Personen im Alter von 90 Jahren und älter zeigte sich,dass Personen, die während ihres gesamten Lebens weitreichende Diskriminierungerfahren hatten, im späteren Leben ein schlechteres semantisches Gedächtnis