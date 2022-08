Große Feuerwerksshow "Saying Love You in Liuyang City" blüht auf

Liuyang, China (ots/PRNewswire) - Am Abend des 30. Juli erblühte das Debüt von

"Saying love you in Liuyang city - Large Immersive Firework Show" auf wunderbare

Weise im Ausruf des Publikums und im Ausdruck der Liebe zwischen Liebenden.



Alle Zuschauer erlebten fast 80 Minuten lang dieses fantastische und technische

Feuerwerk, das sich aus Ton, Licht, Schatten, Schauspiel und Flammen

zusammensetzte. Diese Feuerwerksshow war ein visuelles Fest für alle Zuschauer

vor Ort und online mit Hilfe von Feuerwerk und Multimedia-Technologien, die sich

mehrfach überschneiden, so die Werbeabteilung der Stadt Liuyang.





Die Feuerwerksshow wird in drei Kapiteln präsentiert, die fast 80 Minutendauern. Im ersten und zweiten Kapitel erblühten verschiedene Formen vonFeuerwerkskörpern in der Luft, begleitet von romantischer oderleidenschaftlicher Musik. Im dritten Kapitel inszenierten 520 Drohnenromantische chinesische Schriftzeichen wie "Saying Love You in Liuyang City","Sonnenaufgang und Sonnenuntergang mit dir beobachten" und romantisches "Tanzenmit deiner Liebe".Die Feuerwerksindustrie von Liuyang bildet nun einen Industriecluster mitAnlagenbetrieb, Design, Verpackung, Druck, Lagerlogistik und kulturellerKreativität. In den letzten Jahren hat die Stadt Liuyang die Strukturreform derFeuerwerksindustrie auf der Angebotsseite beschleunigt und das Ziel derUmwandlung und Modernisierung der Industriesektoren erreicht.Links zu Bildanhängen:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=426775 Bildunterschrift:"Saying Love You in Liuyang City" großes Feuerwerk in der Stadt LiuyangFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1870835/Firework_show.jpgPressekontakt:Herr Zou,Tel: 86-10-63074558Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164619/5288593OTS: The Publicity Department of Liuyang City