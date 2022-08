Paypal Earnings-Update – Nachbörslich +11% – Strohfeuer oder Turn-Around?

Trotz der Enttäuschungen in den letzten Quartalen schoss der Aktienkurs bei Verkündung der aktuellen Geschäftszahlen nachbörslich um bis zu 14 Prozent in die Höhe. Was ist passiert? In diesem Update interpretieren wir die aktuellen Zahlen und Aussagen des Managements und verraten dir, ob die PayPal Aktie vor dem Turn-Around steht oder es sich nur um ein Strohfeuer handelt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer