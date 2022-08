FEIERLICHE WIEDERBELEBUNG DER KULTUR UND DER TRADITIONELLEN WISSENSWEITERGABE DER GENERATIONEN DURCH EINE NEUE MÜNZE DER KÖNIGLICH-KANADISCHEN MÜNZANSTALT ZU EHREN DER RED RIVER MÉTIS

WINNIPEG, MB, IM HERZEN DER NATIONALEN HEIMAT DER RED RIVER MÉTIS, 3. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Die Tradition der Red River Métis, Wissen zu teilen und zu bewahren, indem es durch Kunst und Geschichtenerzählen von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, wurde nun auf einer neuen Feinsilbermünze gefeiert, welche die Tradition der Perlenstickerei der Red River Métis zeigt. Diese jüngste Münze aus der Serie „Generations" der Münzanstalt erzählt die Geschichte der Red River Métis anhand der komplizierten Perlenmuster der Manitoba Métis-Künstlerin Jennine Krauchi. Dieses inspirierende Sammlerstück wurde heute in der Münzanstalt in Winnipeg vorgestellt und kann ab sofort erworben werden.

„Die Münzanstalt hatte das Privileg, in enger Zusammenarbeit mit den Métis von Manitoba eine Münze zu entwickeln, die ihre wertvollen kulturellen Traditionen respektiert, die für die Bewahrung des Wissens und der Geschichte ihrer Vorfahren von wesentlicher Bedeutung sind", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Als stolzer Ausdruck der Métis-Kultur und -Identität wirft diese Münze ein neues Licht auf die Geschichte der Red River Métis, und wir fühlen uns geehrt, einen Beitrag zum besseren Verständnis der Métis-Nation zu leisten, während dieses schöne silberne Andenken von Generation zu Generation weitergegeben wird."

"Heute ist ein stolzer Tag für die Manitoba Métis Federation als nationale Regierung der Red River Métis", sagte David Chartrand, Präsident der Manitoba Métis Federation. „Unsere einzigartige Blumenperlenstickerei in der Prärie ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte, Identität und Kultur. In der Vergangenheit waren die ausgeprägten Muster so bekannt, dass man uns in Anerkennung dieser Kunstform als das Volk der Blumenperlenmacher bezeichnete. Heute erlebt die Blumenperlenstickerei der Prärie unter unseren Bürgern ein Revival, angeführt von Menschen wie der Meisterin der Perlenstickerei Jennine Krauchi, die seit Jahren unermüdlich daran arbeitet, ihr umfangreiches Wissen an andere in unserem Land weiterzugeben"

„Auf dem Weg der Versöhnung ist es so wichtig, die Kulturen und die Geschichte der First Nations, Inuit und Métis in einer Weise zu präsentieren, die ihr traditionelles Wissen und ihre Erfahrungen genau widerspiegelt", sagte die stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin Chrystia Freeland. „In enger Zusammenarbeit mit der Manitoba Métis Federation hat diese neue Münze die Geschichte der Red River Métis Nation wunderbar eingefangen und wird die Kanadier von Küste zu Küste daran erinnern, dass das Erbe der Métis ein wesentlicher Teil unserer gemeinsamen Geschichte ist."