WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der ATX konnte um 0,31 Prozent auf 3005,43 Punkte zulegen. Positiv werteten Marktbeobachter eine erfreuliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street, nachdem überraschend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorgen wegen der Spannungen zwischen den USA und China wegen des Themas Taiwan etwas zurückgedrängt worden waren.

Nach oben gezogen wurde der Leitindex vor allem von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken Erste Group und Bawag sowie den Ölwerten. BAWAG gewannen 1,4 Prozent und Erste Group verteuerten sich um 1,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten hingegen ein Minus von 0,3 Prozent hinnehmen. Am Vortag war die Raiffeisen-Aktie noch in Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen in einem verhaltenen Umfeld um 4,5 Prozent nach oben geklettert.