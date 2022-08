illycaffè - Financial Data 1. Halbjahr 2022 / Zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zu 2021 (FOTO)

Mailand (ots) -



Im Ho.Re.Ca.-Kanal profitierten die Umsätze von einer allmählichen Erholung desOut of Home Konsums und verzeichneten ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zu2021, wodurch sich der Abstand zum Vor-Pandemieniveau verringerte. Dies giltinsbesondere für Italien, wo die Umsätze im Vergleich zu 2021 um 30% stiegen,was auf eine Beschleunigung der Neukundengewinnung, insbesondere imPremium-Segment, und auf einen Anstieg des Durchschnittsverbrauchszurückzuführen ist.Auch im HOME-Kanal stiegen die Umsätze im Vergleich zu 2021. Insbesondere dieUmsätze des Online-Kanals stiegen im Vergleich zu 2021 um 11%, wobei die USA undChina das Wachstum antrieben.In den USA, einem vorrangig wichtigen Markt für den Strategieplan, stiegen dieUmsätze im Vergleich zu 2021 um 34%, dank der positiven Entwicklung des Handels,die unter anderem auf die verstärkte Zusammenarbeit mit Amazon zurückzuführenist, und der Erholung des Food-Service-Kanals.Auch die anderen Märkte, in denen die Marke präsent ist, verzeichneten eindeutliches Umsatzwachstum im Vergleich zu 2021. Insbesondere die Umsätze inChina wuchsen im Vergleich zu 2021 um 16%, angetrieben durch den Online-Kanal.Trotz des konstanten Drucks durch die Erhöhung der Rohstoff- und Logistikkostenstieg das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr, da es von den gestiegenen Umsätzenund der verbesserten operativen Effizienz profitierte, die den starkenstrategischen Fokus auf langfristige Wachstumstreiber widerspiegelt.Cristina Scocchia, Chief Executive Officer von illycaffè, kommentierte dies wiefolgt: "Wir sind mit den im ersten Halbjahr 2022 erzielten Ergebnissenzufrieden. Die positive Entwicklung aller Märkte unterstreicht die Wirksamkeitder festgelegten Strategien, die sich auf das internationale Wachstum mitSchwerpunkt auf den USA und China - den Märkten mit dem größten Potenzial füruns - konzentrieren. Der Umsatzanstieg wurde von allen Vertriebskanälengetragen, mit einem guten Gleichgewicht zwischen den jeweiligen Kanälen. Trotzdes exponentiellen Anstiegs der Rohstoff- und Logistikkosten beschleunigte sichdas EBITDA aufgrund des Umsatzanstiegs und einer höheren operativen Effizienz,was die starke strategische Ausrichtung auf langfristige Wachstumstreiberwiderspiegelt. Diese Ergebnisse schaffen eine solide Ausgangsbasis für ein Jahr,das wir aufgrund der zunehmenden Unsicherheit und Volatilität im Zusammenhangmit dem makroökonomischen Kontext und den geopolitischen Spannungen als komplexund herausfordernd einschätzen, insbesondere im Hinblick auf die Rentabilität."Pressekontakt:THINK INC. Communications GmbH, mailto:dvg@thinkinc.de,+49-(0)89-72 46 76-23Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156803/5288703OTS: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland