SAUDIA lanciert erste Direktverbindung zwischen Riad und Zürich in Zusammenarbeit mit dem Air Connectivity Program

RIYADH, Saudi-Arabien, 3. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), die nationale Fluggesellschaft des Königreichs, eröffnete in Zusammenarbeit mit dem Air Connectivity Program den ersten Direktflug zu ihrem neuen internationalen Zielort Zürich, in der Schweiz.

Aus diesem Anlass organisierte SAUDIA eine Eröffnungsfeier am King Khalid International Airport in Riad in Anwesenheit des Botschafters der Schweiz im Königreich Saudi Arabien, Dr. Andreas Schaller, des Chief Commercial Officer von SAUDIA, Arved Nikolaus Von Zur Muehlen, des VP Strategy & Communication des Air Connectivity Program, Sultan Otaify, und des VP of Route Development, Anita Gackowska, sowie einer Reihe von Regierungsbeamten.

Am Abfluggate wurde ein Band zur Eröffnung der neuen Strecke durchgeschnitten, und die SAUDIA-Mitarbeiter verabschiedeten die Reisenden.

Herr Von Zur Muehlen, CCO von SAUDIA, erklärte: „Mit der kontinuierlichen Unterstützung durch das Air Connectivity Program freuen wir uns bei SAUDIA darauf, mit der Beförderung von Passagieren auf dieser Meilensteinroute zu beginnen, und unsere Flotte von 150 Premium-Flugzeugen effektiv zu nutzen, um Reisende von und nach dem Königreich Saudi-Arabien den bestmöglichen Service anzubieten."

Sultan Otaify, der Vizepräsident für Strategie und Kommunikation des Air Connectivity Program, wies darauf hin, dass diese Art fruchtbarer lokaler Partnerschaften den Grundstein für eine Reihe zukünftiger Partnerschaften bildet, die darauf abzielen, den Luftfahrtsektor zu unterstützen und zu stimulieren, neue Flugrouten einzurichten und das Tempo zu erhöhen, welches zur Entwicklung des Tourismus im Königreich beiträgt.

Das Flugzeug wurde mit einer Wasserfontäne empfangen, um den ersten Direktflug aus Saudi-Arabien am internationalen Flughafen Zürich zu begrüßen, wo SAUDIA eine weitere Feier für den Rückflug von Zürich nach Riad veranstaltete, um diesen Teil der Welt mit dem Königreich zu verbinden. An der Veranstaltung nahmen der Botschafter von Saudi-Arabien in der Schweiz, Dr. Adel Siraj Mirdad, und der Regionalmanager von SAUDIA in Europa, Hisham Bindkhail, teil.

SAUDIAs neue Strecke von Riad nach Zürich wird die umfangreiche Flotte der Fluggesellschaft weiter auslasten und den Gästen eine Reihe von bequemen Check-in-Methoden, hochwertigen Dienstleistungen an Bord, und ein komfortables Flugerlebnis bieten, welches das Engagement der Fluggesellschaft für Ihre hervorragenden Leistungen unterstreicht.