Im Rückwärtsgang / Kommentar zur Lage beim Immobilienkonzern Vonovia von Annette Becker.

Düsseldorf (ots) - Die Hatz nach schierer Größe auf dem Markt für Wohnimmobilien

hat mit der Zinswende ein jähes Ende gefunden. Deutschlands Branchenprimus

Vonovia, der das Portfolio im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Deutsche

Wohnen noch um schlappe 155.000 Einheiten auf heute 550.000 Wohnungen ausbaute,

legt daher den Rückwärtsgang ein. Wurde im Mai zunächst ein grundsätzlicher

Akquisitions- und Investitionsstopp für Neubauten für den eigenen Bestand

verhängt, präsentieren die Bochumer drei Monate später ein Verkaufsportfolio mit

einem Verkehrswert von 13 Mrd. Euro.



Neben den üblichen Einzelverkäufen an die Mieter sind neuerdings auch

Mehrfamilienhäuser im Angebot sowie ein Portfolio mit nicht strategischen

Assets. In Summe stehen 65.000 Einheiten zur Disposition. On top wird nach

institutionellen Investoren Ausschau gehalten, die sich an Teilportfolien aus

dem Vonovia-Bestand beteiligen könnten.