Maple Gold nimmt zweites Bohrgerät hinzu, um ein 6.000 Meter umfassendes Tiefbohrprogramm bei Joutel zu beginnen

freut sich, die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts bekannt zu geben, während das erste Bohrgerät die Phase-II-Bohrungen auf dem zu 100 % kontrollierten Projekt Eagle fortsetzt, um ein 6.000 Meter („m") umfassendes Tiefbohrprogramm auf dem Projekt Joutel („Joutel") in Quebec, Kanada, zu beginnen. Joutel wird von einem 50/50-Joint-Venture („JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten. Dieses Tiefbohrprogramm wird voraussichtlich drei Bohrungen im Minengebiet Telbel („Telbel") unterhalb und in unmittelbarer Nähe der historischen Untertageminenanlagen umfassen, die sich bis etwa 1.200 m unterhalb der Oberfläche erstrecken. Die frühere Goldproduktion bei Telbel konzentrierte sich auf eine einzelne Zone zwischen 500 und 1.050 m; die Datendigitalisierung und 3D-Modellierung haben jedoch bedeutende Goldabschnitte bis zu etwa 1.400 m unterhalb der Oberfläche identifiziert, die für weitere Explorationsarbeiten offenbleiben.

Die Tiefenbohrungen bei Telbel werden im Rahmen eines bereits zuvor gemeldeten zusätzlichen JV-Explorationsbudgets für das zweite Jahr in Höhe von 4,8 Millionen CAD finanziert (siehe Pressemitteilung vom 18. Mai 2022). Um mögliche Bohrabweichungen zu kontrollieren, wurde Aziwell Canada Inc. damit beauftragt, während des Tiefbohrprogramms bei Telbel Richtbohrungen bei Bedarf niederzubringen.

Fred Speidel, VP Exploration von Maple Gold, sagte: „Wir sind begeistert, mit den ersten Tiefbohrungen bei Telbel zu beginnen, die die ersten Bohrungen bei Telbel seit den frühen 1990er Jahren sind. Die Digitalisierungs- und Modellierungsarbeiten des letzten Jahres identifizierten eine beträchtliche hochgradige Mineralisierung (>5 g/t Au), die sich über die abgebauten Strossen hinaus erstreckt, was unsere Bohrzielerstellung unterstützt hat. Das erweiterte JV-Budget für das zweite Jahr gibt uns die finanziellen Mittel, um mit der Überprüfung dieser überzeugenden Ziele und der Erweiterung in der Tiefe in Minennähe zu beginnen.“