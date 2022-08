CLA verdreifacht nahezu die Bürofläche mit ESRT im One Grand Central Place

NEW YORK, 3. August 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) gab heute bekannt, dass CLA (CliftonLarsonAllen LLP) , die achtgrößte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten, expandierte und die gesamte 51. Etage des One Grand Central Place mit insgesamt 1.154 Quadratmeter angemietet hat. CLA verdreifachte ihre Fläche in dem Gebäude, nachdem die Gesellschaft vor weniger als zwei Jahren eingezogen war.

„Wir freuen uns über unser Wachstum mit Empire State Realty Trust im One Grand Central Place und die zusätzlichen Möglichkeiten, die wir in diesem Bereich schaffen können", sagte Jen Leary, CEO von CLA. „Unsere Expansion war dank ESRT ein schlüsselfertiger, angenehmer Prozess und ist ein Zeugnis für das Engagement und die zukunftsweisende Vision unserer Fachleute."

One Grand Central Place bietet erstklassige Büroräume und Annehmlichkeiten wie ein Konferenzzentrum nur für Mieter, mehrere gastronomische Einrichtungen und Zugang zu den fünf U-Bahn-Linien des Grand Central Terminals, Pendlerzügen und Einzelhändlern im Gebäude.

„Wir freuen uns, dass wir am One Grand Central Place das Wachstum von CLA unterbringen können", sagte Thomas P. Durels, Executive Vice President, Real Estate bei Empire State Realty Trust. „Wir bedienen weiterhin die Nachfrage des Marktes nach Qualität mit unseren umfangreichen Annehmlichkeiten in den Gebäuden und vollständig modernisierten Räumen, die eine erstklassige Umgebung mit unvergleichlichem Komfort bieten."

Andrew Blaustein und Ben Shapiro von Newmark haben CLA bei den Verhandlungen über den Mietvertrag vertreten. Scott Klau, Neil Rubin, Erik Harris und William Cohen von Newmark haben die Eigentümerseite vertreten.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein REIT, der Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäuser in Manhattan und dem Großraum New York besitzt und verwaltet. ESRT besitzt das Empire State Building – das berühmteste Gebäude der Welt – und TripAdvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards #1 Attraktion in den USA und #3 Attraktion in der Welt, im neu gestalteten und ikonischen Empire State Building Observatory. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen gesunde Gebäude, Energieeffizienz und Umweltqualität in Innenräumen und hat die niedrigsten Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 30. Juni 2022 umfasste das Portfolio der ESRT ca. 9,2 Millionen Quadratmeter vermietbare Bürofläche, 65.000 Quadratmeter vermietbare Einzelhandelsfläche und 625 Einheiten in zwei Mehrfamilienhäusern. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie unter esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook , Instagram , Twitter und LinkedIn .