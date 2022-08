GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Keyur Parekh

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 975

Kursziel alt: 975

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novo Nordisk nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 975 dänische Kronen belassen. Der überraschend vorgelegte Quartalsbericht habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Jahresprognosen seien zudem angehoben worden und entsprächen nun - bezogen auf die Mitte der angegebenen Zielspannen - den Konsensschätzungen. Für das Adipositas-Produkte Wegovy verwies er unter anderem jedoch darauf, dass die Umsätze um etwa 19 Prozent unter der Konsensschätzung gelegen hätten./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 16:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.