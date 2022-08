Pharming kündigt neuen ICD-10-CM-Code für APDS, eine seltene primäre Immunschwäche, an

Der von den Centers for Disease Control and Prevention eingeführte Diagnosecode wird US-Patienten mit APDS genau identifizieren und so die Versorgung und Forschung unterstützen.

LEIDEN, Niederlande, 2. August 2022 /PRNewswire/ -- Pharming Group N.V. („Pharming") (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) gibt bekannt, dass die US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einen neuen Diagnosecode für die Meldung von Fällen des aktivierten Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndroms (APDS), einer seltenen primären Immunschwäche, in die International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) aufnehmen werden. Der Diagnosecode D81.82 – Aktiviertes Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndrom (APDS) wird ab dem 1. Oktober 2022 gültig sein.