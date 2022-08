AAV-beladbare hyperkompakte ABEs, entwickelt von GenKOre

DAEJEON, Südkorea, 4. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- GenKOre, ein Biotech-Start-up in Korea, ist mit seiner eigenen hyperkompakten Gen-Editing-Technologie ein Vorreiter im Bereich der Gen-Editing-Therapie. Das Unternehmen entwickelte außerdem erfolgreich hyperkompakte Adenin-Basen-Editoren (ABEs), die am 2. August 2022 in Nature Chemical Biology vorgestellt wurden.

Das Adeno-assoziierte Virus (AAV) ist eines der am meisten validierten Vehikel für die Gentherapie, hat aber eine begrenzte Nutzlastgröße von 4,7 kb. Bisherige Base-Editing-Technologien können nicht mit AAV-Vektoren verabreicht werden, die die Nutzlast begrenzen, und sind daher auf die hepatische Verabreichung mit Lipid-Nanopartikeln beschränkt. Diese neuen hyperkompakten ABEs können jedoch in einen einzigen AAV-Vektor geladen werden und zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und Spezifität der Basenbearbeitung aus. Das Unternehmen hat auch die Durchführbarkeit des Base-Editing bei Mäusen in vivovalidiert.