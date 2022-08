Die Veranstalter der "Conservative Political Action Conference" beschreiben das Treffen "als eine der größten und einflussreichsten Zusammenkünfte von Konservativen weltweit". Trump ist dort in der Vergangenheit bereits der Hauptredner gewesen. Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, der 76-Jährige könnte noch vor den Kongresswahlen im Herbst seine erneute Kandidatur als Präsidentschaftskandidat verkünden./nau/DP/he

DALLAS (dpa-AFX) - Rechtskonservative Aktivisten und Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump kommen ab Donnerstag zu einer Konferenz in Dallas im US-Bundesstaat Texas zusammen. Bei dem Treffen, das bis Sonntag andauert, wird auch Trump sprechen - und zwar am Samstagabend (Ortszeit).

Beginn einer Konferenz mit Trump und Orban in Texas

