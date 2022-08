Hisense glänzt bei der UEFA Women?s EURO 2022(TM) und wird Weltmarktführer

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Als eines der am meisten erwarteten Spiele des

Jahres 2022 endete die UEFA Women?s EURO 2022(TM) vor der Rekordkulisse von 87

192 Zuschauern mit dem Titelgewinn Englands. Als stolzer Partner des Turniers

hat Hisense durch jahrelanges Sportmarketing und technologische Innovationen

eine Spitzenposition in Bezug auf Markenbekanntheit und Produktverkäufe erreicht

und damit eine solide Grundlage für die globale Expansion und den Ruf von

Hisense geschaffen.



Remember The Name: Wie Hisense bei der UEFA Women?s EURO 2022 neue Fans gewonnen

hat





Als globaler Partner des Turniers hat Hisense die Begeisterung und das Interesseder Verbraucher am Frauenfußball durch verschiedene Marketingkampagnengesteigert, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und den Frauenfußball zu fördern.Eine der Kampagnen beinhaltete Quiz, tägliche Highlights und Wettbewerbe in densozialen Medien. Außerdem wurden die Fans aufgefordert, Videos ihrerFußballtalente hochzuladen, um die Chance zu haben, einen Hisense 4KU7-Fernseher zu gewinnen. Die Kampagne erreichte mehr als 6 Millionen Menschen,mit mehr als 400 000 Beiträgen und über 1 Million Videoaufrufen.Um den Frauenfußball an der Basis zu unterstützen, bot Hisense im Rahmen der#RememberTheName-Kampagne Cashback-Spenden an. Verbraucher, die während derKampagne einkauften, konnten ihr Cashback an Women in Sport spenden, und Hisenseverdoppelte ihre Spenden.Hisense glänzt auf dem Fußballplatz, steigert den Ruf des Unternehmens undverbessert seine MarktleistungDurch die Nutzung der Bekanntheit und der Marketingstrategien des Turniers hatHisense seine Technologie und seine Stärken erfolgreich bei den weltweitenVerbrauchern präsentiert und engere Partnerschaften mit Geschäftspartnernaufgebaut.Seit Hisense mit dem Sportmarketing begonnen hat, hat das Unternehmen weltweitviel Lob und Unterstützung erhalten. So hat beispielsweise die Nachfrage dereuropäischen Verbraucher nach den verschiedenen Produkten von Hisense starkzugenommen; daher hat Hisense vor kurzem ein neues Forschungs- undEntwicklungszentrum in Velenje eingerichtet und mehr als 50 Millionen Euroinvestiert, um den Verbrauchern qualitativ hochwertige Produkte anbieten zukönnen. Europäische Marken wie Darty und Boulanger, führende Einzelhändler fürHaushaltsgeräte und Elektronik, sind zu den wichtigsten Geschäftspartnern vonHisense geworden. Mit verschiedenen geschäftlichen Erfolgen stiegen dieUmsatzerlöse von Hisense International Co. Ltd. in der ersten Jahreshälfte 2022um 5 % im Vergleich zum Vorjahr und trugen erfolgreich zur internationalenGeschäftsexpansion von Hisense bei.Neben der Konsolidierung der Markenstärke und der globalen Marktexpansion istdas Sportmarketing eine wesentliche Strategie für Hisense, um weltweit einbemerkenswertes Geschäftswachstum zu erzielen. Durch umfassende Fähigkeiten,innovative Produkte und Markenstrategien hat Hisense heute einenWettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt.