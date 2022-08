Seit den aktuellen Jahreshochs bei 138,03 US-Dollar hat Brent bis zum aktuellen Kursniveau bereits 29,6 Prozent an Wert eingebüßt und ist auf rund 97,00 US-Dollar zurückfallen – technisch wären 38,2 Prozent drin. Dadurch notiert der Future nun unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts, der in den letzten Monaten noch als zuverlässige Unterstützung fungierte. Gut möglich, dass bei einem nachhaltigen Bruch eine Korrekturausweitung einsetzt und Rohöl insgesamt günstiger macht. Entsprechend könnte man hierauf Positionen abschließen.

Vorsicht um EMA 200

Sollte es tatsächlich zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 98,26 US-Dollar kommen, würden die nächsten logischen Ziele an den Julitiefs bei 94,55 US-Dollar liegen, darunter auf der etwas größeren Horizontalunterstützung um 86,71 US-Dollar. Dies würde seit den aktuellen Jahreshochs eine dreiwellige Korrekturbewegung komplettieren, anschließend könnte es neuerliche Höchststände in der zweiten Jahreshälfte aufwärtsgehen. Ein bullisches Szenario kann für den Rohöl-Future dagegen erst oberhalb von 110,00 US-Dollar abgeleitet werden, in diesem Fall wären Zugewinne an grob 124,65 US-Dollar vorgesehen.