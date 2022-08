GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Martin Leitgeb

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,05

Kursziel alt: 8,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HSBC von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 840 auf 705 Pence gesenkt. Die Aktie des britischen Geldhauses habe sich seit vergangenen September um rund 40 Prozent besser entwickelt als der europäische Bankensektor, begründete Analyst Martin Leitgeb sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem liege das Ziel für den Zinsüberschuss klar über der Konsensschätzung, die damit kaum noch Aufwärtspotenzial habe./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 22:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.