Die Europäische Union und die USA haben eine lange Liste von Mineralien erstellt, die sie als kritisch ansehen, sprich: Die Versorgung mit diesen Rohstoffen ist nicht durch die eigene Produktion oder die befreundeter Länder gesichert. Alle diese Rohstoffe sind tatsächlich für die westlichen Staaten kritisch, doch ein Mineral sticht dabei hervor: Graphit. Denn dieses Mineral wird in so vielen verschiedenen High Tech-Industrien benötigt, dass man sich eine Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Konkurrenten nicht leisten kann und will. Die Verwendung reicht vom Bleistift über Schmiermittel, Lithium-Ionen-Batterien, Dichtungen, Flammenschutzmittel, wichtigen Energiespeichern für Windkraftanlagen und Solaranlagen, bis hin Batterien für Elektroautos. Dort nimmt Graphit noch vor Lithium mengenmäßig mit rund 20% bis 30% den größten Anteil ein. Noch dazu ist hochwertiges Graphit der Ausgangsstoff für das „Wundermaterial“ Graphene. Es ist nur so dick wie ein Atom, aber 40-mal härter als Diamanten und 200-mal härter als Stahl. Dementsprechend gilt Graphene heute schon als der Stoff der Zukunft.

Die Abhängigkeit westlicher Staaten ist bei Graphit besonders deutlich. Es gibt nur sehr wenig Graphit-Produktion außerhalb Chinas. Aus der Volksrepublik stammen etwa 80 Prozent der weltweit geförderten Graphit-Menge. Da die Welt bestrebt ist, ihre Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit kritischen Mineralien und anderen Industrieerzeugnissen zu verringern, ist eine Beschaffung solcher Mineralien außerhalb von China, von entscheidender Bedeutung. Hinzu kommt: Das Ziel der Dekarbonisierung des Verkehrs und der Energieproduktion ist ohne Graphit wohl kaum machbar.

In diesem wichtigen Markt gibt es nur wenige Player und nur einige wenige Lagerstätten, die für einen wirtschaftlichen Abbau in Frage kommen. Evolution Energy Minerals hat sich eine bedeutende Lagerstätte gesichert. Das australische Unternehmen entwickelt das Chilalo-Projekt in Tansania und nähert sich dem Baubeschluss. Chilalo ist eine sehr hochgradige Lagerstätte mit über 3,6 Mio. Tonnen. In den hochgradigen Zonen, die die Basis für die Erzreserven in der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) bilden, sind es mehr als 10 Prozent im Durchschnitt. Dabei sind große Teile der Liegenschaft noch nicht einmal umfassend exploriert worden. Und somit befindet sich dort Potential für weitere Ressourcenvorkommen.