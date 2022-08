Sie schwächen sich aber nicht so rapide ab, um eine Rezession zum naheliegendsten Szenario werden zu lassen. Aus schlechten Daten werden also für den Moment gute Nachrichten für den Aktienmarkt.

Der Anleihemarkt in den USA sendet unterdessen immer stärkere Rezessionssignale. Die Zinskurve invertiert sich auf mittlerweile 36 Basispunkte. Der US-Wirtschaft und damit möglicherweise auch der Weltwirtschaft stehen möglicherweise harte Zeiten bevor. Die Benzinnachfrage in den USA ist in der eigentlich nachfragestarken Reisezeit unter den Stand des Jahres 2020 gefallen. Dass die Konsumnachfrage in den USA bislang nicht stärker eingebrochen ist, kann auch daran liegen, dass die Amerikaner ihren Konsum durch Kreditkarten decken, während er in Deutschland bereits kräftig eingebrochen ist.