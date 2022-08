David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Welche Rolle spielen NFTs für Fandifi?

David Vinokurov: NFTs sind scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Sie haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und sind offensichtlich stark in die Blockchain-Technologie eingebettet, deren Wurzeln weit zurückreichen. NFTs sind insofern anders, da sie als nicht fungible Token zu betrachten sind. Es handelt sich hierbei nicht um eine Art der Werttransaktion, sondern vielmehr verschaffen sie den Besitzern Eigentumsrechte auf sehr einfache Art und Weise. Sie ermöglichen es uns, einzigartige digitale Belohnungen für Menschen zu schaffen um damit mit anderen Menschen zu handeln. In der Vergangenheit hat jemand vielleicht eine Trophäe gewonnen oder einen neuen Avatar. Heutzutage kann er mit der NFT-Technologie in den verschiedenen Blockchain-Protokollen, die dahinterstehen, alles mitnehmen, was er gekauft hat. Sie können es in einem so genannten Cold Storage aufbewahren, damit es sicher ist oder sie können es in der Wallet aufbewahren, die wir für sie aufbauen. Die NFTs ermöglichen es uns, ein extrem flexibles Belohnungsökosystem zu schaffen, das es den Leuten erlaubt, den Wert der Belohnungen, die sie für ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit erhalten, wirklich zu erfassen und dann eine sekundäre Wirtschaft zu schaffen, die Teil des Fantasie-Ökosystems ist, um so zum Beispiel Geld zu verdienen. Letzten Endes wird Spielen, Vorhersagen und um Belohnungen zu spielen im Zentrum stehen.

Fandifi überraschte kürzlich mit der neuen Partnerschaft mit dem Blockchain-Spezialisten Blockgration Global. Welchen Mehrwert bietet diese Kooperation?

David Vinokurov: Blockgration Global ist weltweit tätig und baut Web 3.0-Infrastrukturen auf einer White-Label-Basis für zahlreiche Märkte auf. Also White-Label, Kryptowährungsbörsen, NFT-Marktplätze, NFT-Zahlungsportale im Metaverse etc. Wir möchten Geschäftsbeziehungen mit den Partnern von ‚Blockgration‘ auf unserer Affiliate-Marketing-Ebene aufbauen, wo ‚Blockgration‘ unsere Gamification nutzen wird. Und dann können wir all die verschiedenen Elemente und Berührungspunkte spielerisch gestalten. Aber das Wichtigste für die Fandifi ist: ‚Blockgration‘ hat Payment Gateway in 100 Ländern auf der ganzen Welt eingerichtet. Das sind Länder, in denen sie eine Präsenz oder einen Partner vor Ort haben. Ziel ist, die Partnerschaften von Unternehmen für den Einsatz der Technologie zu evaluieren, wobei wir in Indien beginnen werden. In Indien gibt es einen sehr großen adressierbaren Markt, sowohl im Hinblick auf die schiere Größe der Bevölkerung als auch in Bezug auf die extreme Menge an Content. Bollywood bringt mehr Filme heraus, als manch einer annehmen mag. Sie produzieren bspw. mehr Filme als Hollywood. Es gibt in Indien eine riesige Unterhaltungsindustrie. Auch die Sportindustrie ist sehr groß. Wir sehen unsere Chance und arbeiten mit ‚Blockgration‘ zusammen, um die Fandifi Technology in Indien, auf den Philippinen und in Indonesien einzusetzen. In den nächsten Wochen werden wir mehr über diese Initiativen berichten, da wir bereits seit einiger Zeit mit ihnen auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Es ist also sehr aufregend. Wie bei jedem neuen Markt gilt auch hier: Man braucht die richtigen Leute vor Ort. ‚Blockgration‘ hat diese Leute, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen.