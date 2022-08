TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut zugelegt. Sie profitierten dabei von den Vorgaben der Wall Street, folgten den US-Vorgaben aber einmal mehr eher zaghaft. Ausnahme war die Börse Hongkong mit stärkeren Gewinnen.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die verhaltene Entwicklung mit den US-Futures, die nach dem jüngsten Aufschwung ein Durchatmen andeuteten. Für Zurückhaltung sorgte auch die angespannte politische Lage: Die laufenden chinesischen Manöver rund um Taiwan zielen nach Angaben in Staatsmedien auf eine See- und Luftblockade der demokratischen Inselrepublik. Auch werde damit eine mögliche Eroberung Taiwans geübt. Die Militärübungen hatte China als Reaktion auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan angeordnet.