Aarav Solutions ermöglicht Equifax® Kanada die Einführung eines neuen automatisierten und cloudbasierten Abrechnungssystems

Iselin, N.J. (ots/PRNewswire) - Aarav Solutions gab heute seine Rolle als

Systemintegrator (SI) Partner für die Abrechnungsplattform Global Financial

System (GFS) von Equifax Canada bekannt.



Die GFS-Initiative ist Teil von Equifax? Bestreben, mehrere Abrechnungsprozesse

in einem globalen Abrechnungssystem zusammenzufassen, und ersetzt das alte

Buchhaltungs- und Fakturierungssystem von Equifax Kanada. Der Start

unterstreicht die Position von Aarav Solutions als würdiger SI-Player auf der

internationalen Bühne.





"Wir werden auf dieses Projekt zurückblicken und wissen, dass wir eineentscheidende Rolle bei der Modernisierung der kanadischenAbrechnungsfunktionalität für ein globales Daten-, Analyse- undTechnologieunternehmen gespielt haben, das ein wichtiger Akteur in derWeltwirtschaft ist", so Raj Darji, Gründer und CEO von Aarav Solutions .Aarav Solutions arbeitet seit 2020 mit Equifax Kanada zusammen, um einevollautomatisierte, cloudbasierte und ereignisbasierte globale Abrechnungslösungzu entwickeln. Die achtzehnmonatige Zusammenarbeit mit den Geschäfts-,Technologie- und Marketingteams von Equifax an fünf globalen Standorten gipfeltein der GFS-Einführung im März 2022."Die Unterstützung bei der Umstellung des alten Abrechnungssystems von EquifaxCanada auf ein modernes, Cloud-fähiges Tool war eine wirklich lohnendeErfahrung", so Darji. "Aarav Solutions ist stolz darauf, ein SI-Partner zu sein,der Innovationen fördert."Ashwin Nevatia, Senior Financial Officer von Equifax Canada , zeigte sicherfreut über die Inbetriebnahme von GFS und fügte hinzu: "Aarav Solutions warder vertrauenswürdige und geschätzte Anbieter, der sowohl die technische alsauch die geschäftliche Implementierung in die Organisation einbrachte, die wirfür den Start einer unternehmensweiten Initiative dieser Größenordnungbenötigten."Informationen zu Aarav SolutionsAarav Solutions ist ein globaler Anbieter von Produktentwicklungs- undIT-Beratungsdiensten mit einem Kundenstamm, der sich aus einer Vielzahl vonBranchen zusammensetzt, darunter Telekommunikation, Finanzwesen, Behörden undviele mehr. Aarav Solutions wurde 2012 von Raj Darji gegründet und verfügt überUnternehmensniederlassungen in Indien, den USA, Kanada und Großbritannien sowieüber eine Präsenz in Asien, Australien und den MEA-Regionen. Aarav Solutionszeigt der Welt, wie ein unabhängiges IT-Beratungs- undProduktentwicklungsunternehmen erfolgreich sein kann, indem es mit Innovation,Technologie und Erfahrung neue Horizonte eröffnet. Aarav Solutions ist alsSystemintegrator, Produkt- und Lösungsanbieter ein Vorreiter bei digitalen undgeschäftlichen Transformationen, die von Innovation und Kundenorientierunggeprägt sind. Das Service- und Produktportfolio umfasst Lösungen für das Umsatz-und Kundenmanagement, Digital Enablement, Cloud Management, Cloud-nativeTechnologie und die Entwicklung von KI-gestützten Produkten der nächstenGeneration für die Umsatzsicherung und das Betrugsmanagement. Für weitereInformationen besuchen Sie http://www.aaravsolutions.com/Informationen zu EquifaxBei Equifax (NYSE: EFX), glauben wir, dass Wissen den Fortschritt vorantreibt.Als globales Daten-, Analyse- und Technologieunternehmen spielen wir einewichtige Rolle in der Weltwirtschaft, indem wir Finanzinstituten, Unternehmen,Arbeitgebern und Regierungsbehörden helfen, wichtige Entscheidungen mit größererSicherheit zu treffen. Unsere einzigartige Mischung aus differenzierten Daten,Analysen und Cloud-Technologien ermöglicht Einblicke, um Entscheidungen zutreffen, die Menschen weiterbringen. Equifax hat seinen Hauptsitz in Atlanta undwird von mehr als 13.000 Mitarbeitern weltweit unterstützt. Equifax ist in 24Ländern in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Europa und imasiatisch-pazifischen Raum tätig oder hat dort Beteiligungen. WeitereInformationen finden Sie unter Equifax.ca (http://equifax.ca/) .