Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft der Sartorius Gruppe. Sie hat ihren Hauptsitz in Göttingen. Sartorius ist ein international führender Partner der Biopharma-Branche. Mit den angebotenen Lösungen werden Kunden dabei unterstützt, Medikamente schneller zu entwickeln und effizient zu produzieren. Im zweiten Quartal steigert das Unternehmen den Umsatz um 21 Prozent. Obwohl die Kosten für Logistik und Material steigen, hält der Konzern an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Dabei drängt sich die Frage auf, ob das Sartorius-Geschäftsmodell den Nachfragerückgang im Corona-Segment kompensieren kann. Das Management hält trotzdem an der Jahresprognose fest. Der Konzernumsatz soll zwischen 15 und 19 Prozent steigen.

Der Aktienkurs von Sartorius schwenkte Anfang Januar 2022 von einem Aufwärtstrend in eine Phase von empfindlichen Kursverlusten ein. In der Spitze sank die Notierung vom 3. Januar 2022 bei 603,3 Euro auf 293,30 Euro am 22. Juni 2022, was einem Verlust von 51 Prozent entspricht. Die Aktie reagiert aufgrund des hohen KGVs 2022 von 47,10 sehr empfindlich auf negative Abweichungen in der Wachstumserwartung der Marktteilnehmer. Die Phase von Anfang Januar 2022 bis Mitte Juni 2022 war von der Korrektur der Wachstumserwartungen geprägt. Mittlerweile ist der Kurs wieder nach oben gerichtet, nachdem die Werte mit hohem KGV wieder von den Aktionären eingesammelt werden. Diese Stimmung kann aber aufgrund der vielen negativen Faktoren für den Aktienmarkt wieder zu Ungunsten der Wachstumswerte umschlagen. Aktuell wird der Widerstand bei 442,00 Euro getestet. Bis in das Jahr 2024 muss der Gewinn je Aktie um 21 Prozent zulegen, um ein erwartetes KGV von aktuell 39 zu erhalten. Man sieht, dass das Wachstum auch über das Jahr 2024 aufrecht erhalten werden muss, um den Kurs zu stabilisieren.