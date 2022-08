Dr. Reuter Investor Relations - Mit der geplanten Tantal-Produktion zielt Arcadia Minerals auf eine sehr interessante Rohstoff-Nische ab

Der Krieg in der Ukraine verschärft die ohnehin in den vergangenen Jahren bereits gestiegenen geopolitischen Spannungen noch einmal zusätzlich. Das hat auch Folgen für den Rohstoffmarkt. Denn Sorgen über eine deswegen verknappte Angebotslage treiben die Preise vieler Rohstoffe weiter nach oben.

Besonders im Fokus des Interesses stehen dabei auch die Seltenen Metalle. Wie der Name andeutet ist deren Verfügbarkeit begrenzt. Ihre große Bedeutung für Produkte etwa aus der Technologiebranche machen sie aber gleichzeitig zu einem begehrten Gut. In Kriegs- gilt das noch mehr als in Friedenszeiten.

Zur Gruppe der Seltenen Metalle zählt Tantal, das als ein technologiekritisches Element gilt. Denn aufgrund seiner Eigenschaften spielt es eine wichtige Rolle in verschiedenen Industriezweigen. Dazu gehören die moderne Elektronik, die Biomedizin, Legierungen oder die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Neue Bohrergebnisse machen Mut

Zu beachten ist, dass Tantal nur in wenigen Ländern wirtschaftlich abbaubar ist. Bedeutend als Produzenten sind Länder wie die Demokratische Republik Kongo und Ruanda, die als politisch instabil und wenig nachhaltig gelten. Ebenfalls Tantal anbietende Länder mit einem besseren Ruf verhilft das zu sehr günstigen Absatzchancen.

Interessant macht diese Ausgangskonstellation einen in Australien und Deutschland handelbaren Rohstoffexplorer wie Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815). Plant die auf Batteriemetalle fokussierte Gesellschaft doch mit dem Swanson Tantalum Project künftig als Tantal-Produzent mitzumischen. So existieren derzeit nur wenige börsennotierte Tantal-Hersteller. Einer der weiteren Vorteile ist, das sich die Abbaustätte in Namibia befindet. In einem Land also, das einen Ruf als recht stabile Demokratie genießt.

Vorteilhaft ausgefallen sind auch die kürzlich für das Swanson Tantalum Project vorgelegten neuen Bohrergebnisse. Laut Arcadia-CEO Philip le Roux übertrafen diese die hauseigenen Erwartungen. Den weiteren Angaben zufolge deuten die Resultate auf eine potenzielle Erweiterung der bestehenden Tagebau-Mineralressource hin.

Folglich darf man gespannt sein, was die Aktualisierung einer bereits vorhandenen JORC-Mineralressourcenschätzung bringen wird. Mit deren Vorlage ist voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 zu rechnen. Diese wiederum bildet dann die Grundlage für eine geplante Machbarkeitsstudie.