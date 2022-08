QLM kündigt Serie-A-Finanzierung über £12M und strategische Zusammenarbeit mit Schlumberger an, um die Erkennung von Treibhausgasemissionen voranzutreiben

Neben dem Hauptinvestor Schlumberger beteiligten sich die bestehenden Investoren Green Angel Syndicate, Enterprise100 Syndicate, Development Bank of Wales, Newable Ventures und mehrere private Investoren sowie der neue Investor Quantum Exponential an dieser Finanzierungsrunde.

Zusätzlich zur Emissionsüberwachung für den Öl- und Gasmarkt eignet sich die QLM-Lösung auch für die Verfolgung und Reduzierung von Methanemissionen in anderen Anwendungen wie der Biogasproduktion, auf Deponien, in Kläranlagen und in Kohlebergwerken.

CARDIFF, England, 4. August 2022 /PRNewswire/ -- QLM Technology Ltd, ein in Großbritannien ansässiges Photonentechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Cardiff und Niederlassungen in Bristol und San Francisco, gibt den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung und die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Schlumberger bekannt. Mit Unterstützung von Innovate UK hat QLM eine neuartige LiDAR-Kamera auf der Grundlage der Quantentechnologie entwickelt, die Treibhausgasemissionen erkennen und genau quantifizieren kann. Der Gas-Imager ermöglicht es den Kunden, Quellen von Treibhausgasemissionen (THG) zu überwachen, aufzuspüren und genau zu lokalisieren und zu quantifizieren, um die Ursache schnell zu beheben. Eine verwandte Version des Produkts ermöglicht die Fernquantifizierung der Fackeleffizienz. Die LiDAR-Technologie von QLM ist von Natur aus auf niedrige Kosten und hohe Stückzahlen skalierbar und ermöglicht dadurch einen breiten Einsatz.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer