Frankfurt am Main (ots) - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland,

Österreich, Schweiz und Frankreich glaubt nicht daran, dass Kryptowährungen

zukünftig staatliche Währungen ablösen werden. Doch immerhin fast jede(r) Fünfte

hält die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung für sinnvoll. In

Deutschland glaubt man am wenigsten, dass Kryptowährungen in Zukunft staatliche

Währungen ablösen. Das zeigt eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag der Management-

und Technologieberatung BearingPoint. Doch Banken und Behörden könnten das

Ansehen der digitalen Währung stärken.



Die große Mehrheit kennt Kryptowährungen, doch nur wenige nutzen sie. Immerhin

22 Prozent der Deutschen halten sie jedoch grundsätzlich für eine geeignete

Anlageform, wie eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt.





Kryptogeld kennt fast jeder, aber nur ganz wenige nutzen es - in Frankreichgerade einmal 3 ProzentIn Deutschland hat nur jeder Zehnte noch nie von Kryptowährungen gehört, inFrankreich sind es 14 Prozent. In Österreich und der Schweiz ist der Anteilderjenigen, denen Kryptowährungen unbekannt sind, am geringsten (jeweils 7Prozent). Gleichzeitig liegt die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich mitKryptogeld gut auskennen und es nutzen, weiterhin im einstelligen Bereich. Sosind es in Deutschland und der Schweiz nur 8 Prozent und 9 Prozent inÖsterreich. Am geringsten ist die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer in Frankreich.Dort sind es gerade einmal 3 Prozent, die Kryptowährungen nutzen.Mehrheit glaubt nicht an Ablösung staatlicher Währungen durch Kryptowährungen -vor allem in DeutschlandDass Kryptogeld in Zukunft die staatlichen Währungen ablöst, halten 81 Prozentder Deutschen für wenig wahrscheinlich. Damit ist die Skepsis hierzulande amgrößten. In Österreich (78 Prozent), Frankreich (73 Prozent) und der Schweiz (72Prozent) fallen die Ergebnisse etwas weniger eindeutig aus. In der Schweizkönnen sich die Menschen noch am ehesten vorstellen, dass Kryptogeld in Zukunftden Franken ablösen könnte. Im Länderdurchschnitt ist das Vertrauen inKryptowährungen wegen den zu hohen Preisschwankungen aber gering (22 Prozent).Den Euro bzw. den Franken hält man für preisstabiler (68 Prozent). Am stärkstenvertrauen die Menschen dem Gold bzw. dem Goldpreis.Jede(r) Fünfte hält die Digitalisierung des Euros für eine gute Idee - geringsteZustimmung in Deutschland und FrankreichDie Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung, also des digitalen Euros bzw.