Der globale Software-Analytics-Spezialist "ActiveViam" eröffnet Deutschlandbüro in Frankfurt am Main+++Claus Schünemann leitet neu gegründete ActiveViam Germany GmbH (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der globale Software-Analytics-Spezialist für die

Finanzdienstleistungsbranche, ActiveViam, hat ein Deutschlandbüro in Frankfurt

am Main eröffnet. Claus Schünemann wird die neu gegründete Gesellschaft

ActiveViam Germany GmbH als Vice President EMEA leiten, um das Wachstum in der

Region zu beschleunigen.



Die Gesamtzahl der ActiveViam-Büros erhöht sich mit der Frankfurt-Niederlassung

in Europa auf vier: Weltweit ist das Unternehmen an acht Standorten vertreten,

die sich auf die Regionen Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum und Europa

verteilen - weitere Eröffnungen sind geplant.