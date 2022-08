Relatives Armutsrisiko in Deutschland 2021 bei 15,8 %

WIESBADEN (ots) - Rund 13,0 Millionen Menschen waren 2021 in Deutschland

armutsgefährdet. Das entspricht 15,8 % der Bevölkerung Deutschlands. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2021 mitteilt, lag damit der Anteil

der armutsgefährdeten Personen in der Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr auf

einem vergleichbaren Niveau. Im Jahr 2020 waren es mit 13,2 Millionen Menschen

16,1 % der Bevölkerung.



Eine Person gilt nach der EU-Definition für EU-SILC als armutsgefährdet, wenn

sie über weniger als 60 % des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt

(Schwellenwert der Armutsgefährdung). 2021 lag dieser Schwellenwert für eine

alleinlebende Person in Deutschland bei 15 009 Euro netto im Jahr (1 251 Euro im

Monat), für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 31 520 Euro

netto im Jahr (2 627 Euro im Monat).