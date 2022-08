Umsatz im Dienstleistungsbereich im Mai 2022 um 20,3 % höher als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) -



- Hohe Umsatzzuwächse bei Reisebüros und Reiseveranstaltern nach Aufhebung der

Corona-Schutzmaßnahmen

- Rückgang der Beschäftigten an deutschen Flughäfen gegenüber Mai 2019



Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen) hat im Mai 2022 nach vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 20,3 % und nominal

(nicht preisbereinigt) 25,1 % mehr umgesetzt als im Mai 2021.





Hohe Umsatzzuwächse bei Reisebüros, Reiseveranstaltern und in derPersonenbeförderungDie Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit vielen Feiertagenim Mai 2022 weckte die Reiselust der Deutschen. Den mit Abstand größten realenUmsatzzuwachs zum Vorjahresmonat verbuchten die Reisebüros und Reiseveranstaltermit einem Plus von 420,4 %. Damit lagen die Umsätze dieser krisengeschütteltenBranche sogar um 7,0 % über dem Niveau vom Mai 2019, also dem Vergleichsmonatvor der Corona-Pandemie. Auch in der Personenbeförderung insgesamt waren dieUmsatzzuwächse mit einem Plus zum Vorjahresmonat von 78,9 % besonders hoch.Innerhalb dieser Branche stiegen die Umsätze in der Personenbeförderung in derLuftfahrt um 350,0 %. In der ebenfalls stark von der Krise betroffenKreuzfahrtbranche waren die Umsätze im Mai 2022 um 229,0 % höher als im Mai2021. Die Personenbeförderung im Eisenbahnverkehr verbuchte im Monat vor derEinführung des 9-Euro-Tickets ein reales Umsatzplus von 146,0 % gegenüber demVorjahresmonat. Gegenüber Mai 2019 stiegen die Umsätze um 26,7 % an.Rückgang der Beschäftigten an deutschen Flughäfen gegenüber Mai 2019Deutliche Unterschiede werden dagegen in der personellen Entwicklung dieserBranchen erkennbar. So waren im Mai 2022 in der Personenbeförderung imEisenbahnverkehr 4,4 % mehr Personen beschäftigt als noch im Mai 2021. Gegenüberdem Mai 2019 waren es sogar 19,2 % mehr. Im Gegensatz dazu ging die Anzahl derBeschäftigten in der Personenbeförderung in der Luftfahrt, also beiFluggesellschaften, im Mai 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,6 % zurück undgegenüber Mai 2019 sogar um 11,1 %. Gleichzeitig waren 4,4 % weniger Personen andeutschen Flughäfen (WZ 52.23 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für dieLuftfahrt) beschäftigt als im Mai 2019, wobei sich die Beschäftigtenentwicklungin den vergangenen zwölf Monaten wieder erholt hat (+4,9 % zu Mai 2021).Methodische Hinweise:Bis Ende 2021 umfasste die Konjunkturstatistik im Dienstleistungsbereich dieBereiche Verkehr und Lagerei, Information und Kommunikation, Gastgewerbe,freiberufliche und technische Dienstleistungen und die sonstigen