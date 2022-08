12,9 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter

WIESBADEN (ots) -



- Mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt eine große Zahl an

Erwerbspersonen verloren.

- Erwerbsbeteiligung der Frauen lag auch 2021 in allen Altersgruppen deutlich

unter derjenigen der Männer.



Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des

Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine große Rolle. In den nächsten 15 Jahren

werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge, geboren zwischen 1957 und 1969, in

den Ruhestand gehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) aus

dem Mikrozensus 2021 werden 12,9 Millionen Erwerbspersonen bis 2036 das

Renteneintrittsalter überschritten haben. Dies entspricht knapp 30 % der dem

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen, bezogen auf das

Berichtsjahr 2021.