Sabine Nass wird CEO der Deutschen Teilkauf GmbH (FOTO) Düsseldorf (ots) - Das Düsseldorfer PropTech-Unternehmen Deutsche Teilkauf GmbH verstärkt seine Geschäftsführung: Die neue Chief Executive Officer Sabine Nass bringt langjährige Erfahrung in der Immobilienfinanzierung und am Kapitalmarkt mit. Sie verlässt einen Führungsposten bei der Deutschen Bank.

In ihrer 15-jährigen Laufbahn in der Finanzbranche hat Sabine Nass bereits mehrere Führungspositionen innegehabt. Zuletzt war sie Managing Director und Leiterin des Kapitalmarktgeschäfts im Immobiliensektor im Wirtschaftsraum Europa - Arabien - Afrika bei der Deutschen Bank. Zuvor leitete sie für die Deutsche Bank unter anderem die Betreuung institutioneller Kunden für Structured Finance Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat europäische Immobilienfinanzierungen strukturiert und verantwortet.

Sabine Nass verfügt über fundierte Kenntnis des Immobilienmarktes, der Syndizierung und Strukturierung von Krediten und Anleihen sowie der Restrukturierung illiquider Kreditportfolien. Sie pflegt ein breites Netzwerk von institutionellen Investoren und Unternehmen im Immobiliensektor und hat den Titel Diplom-Betriebswirtin mit den Schwerpunkten Bankgeschäft und Finanzsektor an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht erworben.

"Der Markt für Immobilienverrentungen ist einer der spannendsten und am schnellsten wachsenden Bereiche in der Finanzwelt. Wir sehen ein potenzielles Marktvolumen von mehr als 308 Milliarden Euro. Jetzt gilt es den Markt zu strukturieren und investierbar zu machen", sagt Sabine Nass. "Wir bauen das größte Einfamilienhausportfolio Deutschlands auf. Mit ca. 1.000 Immobilien und 500 Millionen Euro Assets under Management sind wir der dominierende deutsche Anbieter und wollen unser Portfolio in den nächsten 12 Monaten verdoppeln. Die Deutsche Teilkauf ist dynamisch und modern aufgestellt und hat das verbraucherfreundlichste Produkt am Markt. Ich freue mich auf die Herausforderung."



"Sabine Nass mit ihrer geballten, einschlägigen Erfahrung ist ein echter Gewinn für uns", sagt Marian Kirchhoff, Mitgründer und Geschäftsführer der Deutschen Teilkauf GmbH. "Sie bringt neue Impulse für die Teilkaufbranche mit, hat sich bereits als Führungspersönlichkeit verdient gemacht und wird das Team der Deutschen Teilkauf bei der Umsetzung unserer Ziele konstruktiv unterstützen. Wir freuen uns besonders von Ihrer Expertise auf der Finanzierungs- und Kapitalmarktseite zu profitieren."



Über die Deutsche Teilkauf



Die 2020 gegründete Deutsche Teilkauf ermöglicht es Immobilieneigentümern, einen Teil ihres Immobilienvermögens in Geld umzuwandeln, um insbesondere im Ruhestand finanzielle Freiheit zu genießen. Dabei können die Eigentümer weiterhin in ihrem Zuhause wohnen und profitieren von der Immobilie als wertbeständiger Geldanlage. Das Unternehmen garantiert seinen Kunden ein lebenslanges Nießbrauchrecht, welches auf den Grundbesitz ins Grundbuch eingetragen wird. Das TÜV- & Dekra-zertifizierte Unternehmen wurde im April 2022 mit dem "REAL PropTech Germany Award" in der Kategorie "Finanzieren, Bewerten & Investieren" ausgezeichnet. Vertreten wird das Unternehmen durch die Geschäftsführer Sabine Nass, Marian Kirchhoff und André Dölker.



