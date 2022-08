Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.08.2022

Kursziel: 3,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Fairness Opinion bekräftigt Unangemessenheit des Pflichtangebots

ERWE hat im Zuge des noch bis 11. August geltenden Pflichtangebots des Großaktionärs Elbstein AG jüngst eine Stellungnahme veröffentlicht, wonach Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot auf Basis einer eingeholten Fairness Opinion als nicht angemessen beurteilen.



Substanzwert liegt deutlich über Angebotspreis: Der von Elbstein gebotene gesetzliche Mindestpreis bemisst sich nach dem gewichteten Durchschnittskurs der ERWE-Aktien der letzten sechs Monate und beläuft sich auf 2,36 Euro je Aktie. Nach Einschätzung der beiden ERWE-Gremien liegt dieser Wert mit Verweis auf eine unabhängige Fairness Opinion der Solventis AG "deutlich unter dem Wert der Gesellschaft", was sich mit unserer Bewertung des Pflichtangebots deckt (vgl. Comment vom 18.07.). So fällt der Substanzwert nach Zahlen ERWEs sowohl gemessen am EPRA NRV als auch dem EPRA NTA (Net Tangible Asset) mit 3,48 Euro bzw. 2,95 Euro je Aktie signifikant höher aus. Beide Werte berücksichtigen die Effekte der Kapitalerhöhung vom Mai bereits. Während die NRV-Berechnung davon ausgeht, dass die Immobilien dauerhaft gehalten werden, erfolgt die Ermittlung des NTA unter der Annahme, dass Immobilientransaktionen stattfinden. Die Grunderwerbssteuer i.H.v. 13,0 Mio. Euro (per 31.03.) wirkt sich daher wertmindernd auf den Portfoliowert aus.



NRV-Bewertung erscheint weiter stimmig: Wir stützen unsere Bewertung der ERWE-Aktie aufgrund des Bestandscharakters des Immobilienvermögens auf den NRV. Dieser belief sich zum 31.03. auf 4,20 Euro je Aktie, sodass wir zuletzt zur Berücksichtigung der KE-bedingten Verwässerung einen erhöhten Sicherheitsabschlag von 30% gewählt haben. Unter der Annahme eines "normalisierten" Abschlags von 15% ergäbe sich auf Basis des nun ausgewiesenen NRVs i.H.v. 3,48 Euro je Aktie ebenfalls ein fairer Wert von rund 3,00 Euro je Aktie. Insofern sehen wir uns in unserer Einschätzung durch die jüngste Meldung bestätigt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 3,00 Euro