Die Aktie des Bezahldienstanbieters PayPal reagierte gestern (03.08.) mit einem kleinen Kursfeuerwerk auf die Vorlage (02.08.) der aktuellen Quartalsergebnisse. Dabei waren es weniger die Zahlen als vielmehr das ganze Drumherum, die zur guten Stimmung beitrugen.

Im Ergebnis kratzte PayPal bereits an der (psychologisch) wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es die Aktie aber bislang, sich entscheidend darüber hinwegzusetzen.

PayPal legte ein ambivalentes Zahlenwerk vor, konnte allerdings in anderen Punkten überzeugen. So gab das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung die Neubesetzung des Postens des CFO bekannt. Gleichzeitig kündigte PayPal ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an. Der entscheidende Punkt dürfte aber gewesen sein, dass sich Elliott Investment Management zu einem Großinvestor bei PayPal aufgeschwungen hat. Durch das Engagement des Hedgefonds versprechen sich Aktionäre nun einen größeren Mehrwert.

Der Blick auf den oberen Chart zeigt deutlich, dass sich PayPal seit Wochen und Monaten in einer veritablen Bodenbildung befinden. Ob die gestrige Aufwärtsreaktion bereits den erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung eingeläutet hat, bleibt allerdings weiterhin abzuwarten. Neben den 100 US-Dollar muss PayPal auch das markante Widerstandscluster um 122,8+ US-Dollar knacken, um dieses Szenario entscheidend voranzutreiben.

Kurzum. Aus unserer Sicht ist der gestrige Vorstoß durchaus noch mit Vorsicht zu genießen. Die nächsten Tage werden zeigen müssen, wie nachhaltig das Ganze ist. Zunächst muss es für die Aktie darum gehen, sich oberhalb von 100 US-Dollar festzusetzen. Sollte es für PayPal hingegen noch einmal unter die 89 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.