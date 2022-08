Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse zu den Kaufpreisen von Häusern mit Poolzeigt:- Abkühlung kostet einen Aufpreis von 75.000 Euro: Häuser mit Pool sind 17Prozent teurer als ohne- Corona-Krise hat Preise in die Höhe getrieben, hohe Energiekosten durch denUkraine-Krieg führen hingegen zu Stagnation- Bei Eigentumswohnungen ist der Preisunterschied mit 1 Prozent deutlichgeringer, da sich zumeist mehrere Parteien den Pool teilenTrotz hoher Energiepreise und Wassermangel wollen viele Hausbesitzer nicht aufeinen Pool verzichten. Doch welchen Effekt hat ein eigener Pool auf den Wert derImmobilie? Eine immowelt Analyse zu den Kaufpreisen von Immobilien zeigt dieUnterschiede. Die Kosten für den Bau eines einbetonierten Schwimmbeckens sindimmens, doch der damit verbundene Wertzuwachs der Immobilie ist oftmals nochgrößer. Deutschlandweit erhöht das Vorhandensein eines Swimmingpools denHauspreis um 17 Prozent. Ein durchschnittliches Haus (5 Zimmer, 160 QuadratmeterWohnfläche, 600 Quadratmeter Grundstücksfläche) ohne Pool kostet aktuell 451.000Euro. Gibt es eine Schwimmmöglichkeit, erhöht sich der Wert um 75.000 Euro auf526.000 Euro. Besonders bei neu gebauten Einfamilienhäusern sind im Bodeneingelassene Pools immer gängiger. Der Wertzuwachs des Hauses durch einen Poolübersteigt dabei sogar häufig dessen Baukosten, die je nach Größe undAusstattung von 15.000 bis 50.000 Euro reichen.Nach Corona-Boom: Hohe Energiekosten führen zu PreisstagnationDie Corona-Pandemie und die viele Zeit in den eigenen vier Wänden hat noch füreinen Boom bei deutschen Poolbauern gesorgt. Alleine von 2019 auf 2020 sind dieAngebotspreise von Häusern mit Pool um 17 Prozent gestiegen, im Folgejahrnochmal um 15 Prozent. Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und diegestiegenen Bauzinsen sorgen nun aber für eine generelle Umkehr amImmobilienmarkt. Vielerorts stagnieren die Immobilienpreise bereits oder gehenleicht zurück. Das spiegelt sich auch bei Häusern mit Pool wider, bei denen sichvon 2021 auf 2022 ein leichter Rückgang von 1 Prozent feststellen lässt.Aufgrund des hohen Energiebedarfs durchs Heizen sind Pools besonders von densteigenden Energiepreisen betroffen. Die laufenden Kosten für Strom durch Pumpeund Heizung, Wasser, Chemikalien, Reparaturen und Ersatzteile können je nachNutzung stark variieren. Durch die gestiegenen Energiepreise müssen Poolbesitzeraber mit deutlich höheren Ausgaben kalkulieren.Kaum Wertzuwachs bei WohnungenWährend bei Häusern ein Pool einen großen Wertzuwachs ausmacht, ist derPreisunterschied bei Eigentumswohnungen hingegen gering. Wohnungen mit