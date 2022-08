Die Rückkehr der Lufthansa Group in die Gewinnzone wurde von den Börsianern am 4. August 2022 mit einem Kurssprung der Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) von bis zu sieben Prozent gewürdigt. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen einen operativen Gewinn von 393 Millionen Euro erreichen. Im Vergleichsquartal des Vorjahres musste die Lufthansa noch einen Verlust von 827 Millionen Euro bekanntgeben. Die Auslastung der Flüge im zweiten Quartal betrug trotz gestiegener Preise 80 Prozent und erreichte somit beinahe wieder das Niveau von 2019, als die Auslastung bei 83 Prozent lag.

Falls die positiven Unternehmensnachrichten die negativen Schlagzeilen, wie zahlreiche Flugausfälle und Streiks, in den nächsten Wochen überkompensieren können und die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder die 7-Euro zulegen kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.