Excellon produzierte in Q2/22 545.444 oz AgEq. Die Produktion umfasste 307.494 oz Silber, 2,1 MMlb Zink und 1,6 MMlb Blei aus 23.550 geförderten Tonnen, was das siebte Quartal in Folge mit mehr als 21.000 t geförderten Tonnen war. Die AISC von 19,24 $/oz lagen unter der Cormark-Schätzung von 22,90 $/oz, aber leicht über den 17,75 $/oz des Q1/22.

In ihrem jüngsten Research-Update zu Excellon Resources ( TSX: EXN; FRA: E4X2 ) setzen die Cormark-Analysten Richard Gray und Brandon Smith auf die Exploration des Goldprojekts Kilgore Projekts in Idaho, USA, und auf die Ergebnisse des Silver City Projekts in Deutschland. Sie gehen davon aus, dass die Silberproduktion auf der Platosa Mine in Mexiko zum 3. Quartal auslaufen wird.

Excellon habe keine Schulden mit Ausnahme von 13,3 Mio. $ an Wandelschuldverschreibungen, die im August 2020 ausgegeben wurden. Da die Produktion auf Platosa auslaufe, werde sich der Schwerpunkt auf das Goldprojekt Kilgore in Idaho verlagern, wo ein erstes, 5.000 m langes Bohrprogramm im Gange ist. Excellon nehme strategisch Zonen mit hochgradigem Potenzial ins Visier, um die Ressource zu erweitern und das Verständnis der strukturellen Kontrolle der hochgradigen Mineralisierung in der Lagerstätte Kilgore weiter zu verbessern.

Die Analysten kommen bei ihrer Berechnung auf einen aktuellen NAV (Net Asset Value) von 2,00 C$. Darin fließt der Wert der Silberlagerstätte Evolución in Mexiko ein (10 Mio. $; basierend auf 0,10 $/oz in-situ), das Goldprojekt Kilgore in Idaho (24 Mio. $; basierend auf 25 $/oz in-situ) und das Projekt Silver City in Deutschland (30 Mio. $; Nennwert). Die Aktien würden derzeit mit dem 0,24-fachen des NAV und einer Marktkapitalisierung von 13 Mio. $ gehandelt. Die Excellon-Aktie schloss gestern bei 0,55 CAD.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Excellon Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Excellon Resources beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Excellon Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Excellon Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Excellon Resources entlohnt.