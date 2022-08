Hamburg (ots) - Der Traum von der eigenen Immobilie lässt sich immer schwieriger

realisieren. Vor allem der deutliche Zinsanstieg der letzten Monate sorgt bei

Darlehensnehmern für erhebliche Mehrkosten. Umso wichtiger ist deshalb ein

Angebotsvergleich der Direktbanken und Online-Vermittler - die Unterschiede und

damit die Sparpotenziale sind erheblich. Das zeigt die Studie des Deutschen

Instituts für Service-Qualität, welches elf Direkt-Baufinanzierer getestet hat.



Deutlicher Zinsanstieg





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Branche erzielt in puncto Service und Konditionen ein gutes Ergebnis. DreiDirekt-Baufinanzierer sichern sich das Qualitätsurteil "sehr gut", vier sindgut. Während zwei weitere Anbieter ein befriedigendes Gesamtergebnis erzielen,ist eine Direktbank vor allem aufgrund massiver Servicedefizite mangelhaft.Die Ausgangslage für potenzielle Darlehensnehmer ist deutlich schlechter:Gegenüber der Vorstudie 2020 sind die durchschnittlichen Effektivzinsen in allensieben analysierten Produkt- und Laufzeitszenarien um bis zu 2,21 Prozentpunktegestiegen. Doch es gibt aktuell Unterschiede: So beträgt etwa die Spannezwischen dem teuersten und günstigsten Angebot bei einer Sofortfinanzierung mitfünfjähriger Laufzeit satte 0,47 Prozentpunkte. Interessant fürImmobilienbesitzer mit laufenden Finanzierungen: Zum Schutz vor möglicherweiseweiter steigenden Zinsen sind auch langfristige Forwardfinanzierungen möglich.Gleich bei sieben Anbietern sind diese sogar bis zu fünfeinhalb Jahre im Vorausmöglich.Service mit VerbesserungsbedarfVor allem der Service per E-Mail enttäuscht: Über 29 Prozent der E-Mail-Anfragenbleiben im Test unbeantwortet. An den Hotlines beweisen die Beraterinnen undBerater zwar ihre Kompetenz, doch nicht selten fallen die Auskünfteunvollständig aus. Der Online-Service schneidet dagegen insgesamt gut ab, auchwenn nicht alle Internetauftritte über eine so wichtige Funktion wie einenOnline-Rechner verfügen. Der Service der elf Direkt-Baufinanzierer reicht vonsehr guten bis mangelhaften Leistungen.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität:"Eine entscheidende Bedeutung kommt einem Vergleich zu, der über Wohl und Wehedes geplanten Immobilienkaufs entscheiden kann. Erfreulich ist, dass dieAnbieter mit den attraktivsten Konditionen fast ausnahmslos auch in punctoService top sind."Die besten Direkt-BaufinanziererInterhyp geht mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" als Testsieger aus der Studiehervor. Der Direkt-Baufinanzierer bietet den besten Service: DieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten E-Mails bedarfsgerecht und mit